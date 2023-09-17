Siirt'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Giriş: 17.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:10
Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde A.D. yönetimindeki 72 ABH 558 plakalı hafif ticari araç, M.M.Ç'nin kullandığı 72 AAC 499 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan O.D. ve F.D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.