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        Siirt'te Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması sona erdi

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Siirt'te organize edilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:06
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        Siirt'te Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması sona erdi
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        Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Siirt'te organize edilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması sona erdi.

        Vali Kemal Kızılkaya'nın desteğiyle Fisken Tepesi'nde düzenlenen ve dün başlayan yarışmaya farklı illerden 47 sporcu katıldı.

        Fisken Tepesi'nden havalanan sporcular, paraşütleriyle hedef noktasına iniş yapmaya çalıştı.

        Yarışmanın genel klasmanında Hamza Akkaya birinci, İbrahim Dinçer ikinci, Abdulmenaf Nergiz üçüncü oldu.

        Kadınlar klasmanında Elif Gülşad Keskin birinci, Naime Yürekli ikinci, Selin Altun da üçüncü oldu.

        Kulüp klasmanında ise Adana Havacılık Spor Kulübü birinci olurken Elazığ Sportif Havacılık Kulübü ikinciliği, Çakırman Sportif Havacılık Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

        Vali Kemal Kızılkaya, ödül töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların Siirt'in tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

        Cumhuriyetin 100. yılında yarışmanın ikinci etabının Siirt'te gerçekleştirildiğini anımsatan Kızılkaya, "Türkiye'nin birçok vilayetinden ilimize gelen sporcular burada başarılı bir turnuva geçirdi. Bu ve benzer organizasyonların ilimizde devam etmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz da yarışmaya 33 ilden katılım sağlandığını kaydetti.

        Yılmaz, "Anadolu coğrafyasının bu kadim şehri, kendine layık olanı yaptı ve bizleri bağrına bastı. İyi bir ev sahipliğinde güzel bir yarışma oldu." diye konuştu.

        Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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