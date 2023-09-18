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        Siirt'te Kızılay gönüllüleri öğrencilerle bir araya geldi

        Türk Kızılay Siirt Şubesi gönüllüleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:07
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        Siirt'te Kızılay gönüllüleri öğrencilerle bir araya geldi
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        Türk Kızılay Siirt Şubesi gönüllüleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Mehmetçik İlkokulunda öğrencilerle buluşarak Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi veren gönüllüler daha sonra çocukların yüzlerini boyadı.

        Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, öğrencileri Kızılay'ın çalışmaları konusunda bilinçlendirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, önümüzdeki günlerde farklı okullarda da çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

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