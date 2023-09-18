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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Gaziler Günü mesajı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:53
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Gaziler Günü mesajı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kızılkaya, mesajında, gazilerin şanlı tarihin yaşayan birer abideleri, Türk vatanseverliğinin ölümsüz kahramanları olduğunu belirtti.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ile mareşal rütbesinin verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Gününü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Kızılkaya, mesajında şunları kaydetti:

        "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın birlik ve beraberliği, huzuru ve esenliği için göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan gazilerimiz daima gurur kaynağımız olmuşlardır. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları tüm imkanlarıyla şehit ve gazi ailelerimizin yanlarında olmaya devam edecektir. Gazilerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları mukaddes vatan topraklarını birlik ve beraberlik içinde koruyarak, ülkemizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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