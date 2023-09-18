Siirt Valisi Kızılkaya'ya Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu ve beraberindeki oda başkanlarını kabul etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu ve beraberindeki oda başkanlarını kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Koyuncu başkanlığındaki heyet, 18-24 Eylül'de kentte kutlanacak Ahilik Haftası kutlamaları öncesi Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Heyetle görüşen Kızılkaya, esnafın sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, ahiliğin dürüstlük, sevgi, dostluk, dayanışma ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirtti.

Kızılkaya, "yılın ahisi" seçilen Vadullah İşçi, kalfa İbrahim Olsun ve çırak seçilen İzel Borak'a ödül ve plaket verdi.