Siirt'te evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 21.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:27
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karakol Mahallesi 1006. Sokak'ta Cemalettin Kayran'a ait müstakil evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.