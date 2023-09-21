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        Siirt'te evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

        Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:27
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        Siirt'te evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
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        Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karakol Mahallesi 1006. Sokak'ta Cemalettin Kayran'a ait müstakil evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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