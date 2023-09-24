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        Siirtli altın ve gümüş ustası, çocuk yaşta başladığı zanaatında 77 yılı geride bırakıyor

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan 87 yaşındaki kuyumcu Mahmut Özçelebi, küçük yaşlarda başladığı mesleğini gümüş işlemeyle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:01
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        Siirtli altın ve gümüş ustası, çocuk yaşta başladığı zanaatında 77 yılı geride bırakıyor
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan 87 yaşındaki kuyumcu Mahmut Özçelebi, küçük yaşlarda başladığı mesleğini gümüş işlemeyle sürdürüyor.

        Küçük yaşlarda tamir işlerine ilgi duyan Özçelebi, ailesinin bu durumu fark etmesi üzerine bir zanaat öğrenmesi için amcasının oğlu Ahmet Özçelebi'nin yanına kuyumcu çırağı olarak verildi.

        Kuyumcu dükkanında 10 yaşındayken zanaatkarlığa ilk adımı atan Özçelebi, ustasından mesleğin inceliklerini öğrendi, askerliğini yaptıktan sonra da kendi atölyesini açtı, işinin sahibi oldu.

        - "Eskiden işler daha güzeldi"

        Kentte 77 yıldır mesleğini sürdüren Özçelebi, AA muhabirine, Siirt Kuyumcular Çarşısı'ndaki 15 metrekarelik iş yerinde gümüş işlemecilik yaptığını belirtti.

        Daha önce altın ve gümüş işlediğini, zamanla sadece gümüş tasarımıyla işini devam ettirdiğini dile getiren Özçelebi, 77 yıldır işini ilk günkü heyecanla sürdürmeye çalıştığını söyledi.

        Tespih başlığı, kolye ucu, bileklik ve yüzük taşı gibi çeşitli ürünler yaptığını anlatan Özçelebi, şöyle konuştu:

        "Küçük yaşlardayken amcamın oğlunun yanında başladığım meslek hayatımı hiç ara vermeden bugüne kadar sürdürdüm. Kendi dükkanımı açtım. Bugüne kadar ne bankadan kredi çektim ne kimseden borç para aldım, kendi yağımla kavruldum. İnsan ne yaparsa Allah'tan helal rızık istesin. Bu meslek sayesinde 3'ü kız 6 çocuk büyütüp evlendirdim. Emekli maaşım da var. Allah devlete zeval vermesin. Ben ve eşim hayatımızı idame ettiriyoruz. Eskiden işler daha güzeldi."

        Özçelebi, iş yerinde her türlü gümüş takı işleri ve tamiri yaptığını sözlerine ekledi.

        - Mesleği sürdüren en eski zanaatkarlardan biri

        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kadir Demirhan da Özçelebi'nin ilerleyen yaşına rağmen Siirt'te mesleğini sürdüren en eski zanaatkarlardan olduğunu söyledi.

        Demirhan, "Ahilik kültürü bizim eski geleneklerimizdendir. Bu gelenek devam etmektedir. Şu an bu mesleği idame ettiren çok fazla büyüğümüz kalmadı. Üyelerimizden gümüşçü Özçelebi en eski ustalardandır. Allah uzun ömürler versin." ifadesini kullandı.

        Vatandaşlardan Mehmet Güzel ise uzun zamandır tanıdığı Özçelebi'nin kanaatkar bir esnaf olduğunu belirterek, "Alın teriyle çalışıyor, işini devam ettiriyor. Ben de bazı günler yanına gelip onunla sohbet ediyorum. Yaşına rağmen çok sevdiği mesleğini devam ettiriyor." diye konuştu.

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