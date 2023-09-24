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        Siirt'te fıstık toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:43
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        Siirt'te fıstık toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

        Ormanbağı köyündeki bahçesinde fıstık hasadı için ağaca çıkan Ahmet Yuğruş, dalın kırılması sonucu düştü.

        Yuğruş, köylüler tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kolunda kırıklar tespit edilen Yuğruş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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