Siirt'te 930 sikke ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 930 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Siirt'e gelen ve elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisi alınan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Fiziki takip sonucu şüpheli F.A'nın bulunduğu araç Kurtalan ilçesine bağlı Yunuslar köyü girişinde durduruldu.

Yakalanan F.A'nın aracında yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 930 sikke, küp, 8 yüzük ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.