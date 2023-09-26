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        Siirt'te 6. kat balkonundan düşen epilepsi hastası genç hayatını kaybetti

        Siirt'te epilepsi hastası genç, oturdukları 6. kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 23:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 00:11
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        Siirt'te 6. kat balkonundan düşen epilepsi hastası genç hayatını kaybetti
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        Siirt'te epilepsi hastası genç, oturdukları 6. kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 1429. Sokak'taki bir apartmanın 6. katında oturan epilepsi hastası Tayyip Taner Özekinci (19), balkonda nöbet geçirmesi sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Ağır yaralanan Özekinci, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

        Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

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