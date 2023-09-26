Siirt'te 6. kat balkonundan düşen epilepsi hastası genç hayatını kaybetti
Siirt'te epilepsi hastası genç, oturdukları 6. kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Siirt'te epilepsi hastası genç, oturdukları 6. kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 1429. Sokak'taki bir apartmanın 6. katında oturan epilepsi hastası Tayyip Taner Özekinci (19), balkonda nöbet geçirmesi sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Özekinci, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.