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        Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi

        Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:53
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        Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

        Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Şirvan ilçesini ziyaret eden ekipler, ilçe kırsalında Anadolu benekli semenderini, doğal yaşam alanında görüntüledi.

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