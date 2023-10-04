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        Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:07 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:07
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        Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi törenle anıldı.

        Valilik himayesinde Şirvan Kaymakamlığı tarafından Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Törende kabirlere Vali Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri tarafından gül bırakıldı.

        - "Terörün kanlı yüzünü bir kez daha görmüş olduk"

        Vali Kemal Kızılkaya, burada AA muhabirine, her iki köyde 4 Ekim 1993 tarihinde terör örgütü PKK'nın 37 masum insanı acımasızca katlettiğini söyledi.

        Şehit edilenler arasında henüz bir yaşını doldurmamış bebek ile kadın ve çocukların da yer aldığını anımsatan Kızılkaya, "Daltepe ve Kalkancık köylerimizde 37 vatandaşımızın şehit olmasının yıl dönümünde yine köyümüzdeyiz, vatandaşımızla birlikteyiz. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Terörün kanlı yüzünü bir kez daha görmüş olduk. Bu vahşeti bir kez daha vatandaşlarımızdan dinlemiş olduk. Biz bu günleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

        Terörle kararlı mücadele sonucu bölgede huzurun sağlandığını ifade eden Kızılkaya, bebek çocuk, kadın yaşlı dinlemeden insanları katleden cani terör örgütünün hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını vurguladı.

        - "O günden bu yana acısı yüreğimizde tazeliğini koruyor"

        Nigar İnal da kızı ve 2 torununu şehit verdiği saldırıyı hiçbir zaman unutamayacaklarını anlattı.

        Kızının evli ve 2 çocuk annesi olduğunu belirten İnal, "Kızımı, torunlarımı ve köylüleri camide katlettiler. Televizyondan haberi aldık. Çok üzüldük, o günden bu yana acısı yüreğimizde tazeliğini koruyor. Aklıma her geldiği gün üzülüyorum. Saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum. Allah'ın izniyle hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi.

        Maşallah İnal da saldırıda ablası, 2 dayısı ve 2 yeğeninin şehit düştüğünü dile getirdi.

        "Yeğenim Hanife daha bebekti. Bu olayı kınıyoruz. Halen annem şehit haberi duyduğunda çok etkileniyor, hastaneye kaldırıyoruz. Terörü ve destekçilerini de lanetliyoruz." diyen İnal, herkesin terörün bu kanlı yüzünü görmesi ve tepkisini göstermesi gerektiğini kaydetti.

        Programa, şehit yakınları ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Seydi Salman, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Deniz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Dikmen ve vatandaşlar katıldı.

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