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        Siirt'te Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Siirt'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:42
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        Siirt'te Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Siirt’te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Yatsı namazının ardından Halid Bin Velid Camisi'nin avlusunda bir araya gelen grup adına açıklama yapan AGD İl Temsilcisi Murat Kalkan, İsrail'in Filistin halkına yönelik işgalini kınadı.

        Yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal eden İsrail’in kadın, yaşlı ve çocuk demeden herkesi katlettiğini söyleyen Kalkan, "Müslümanlar olarak İsrail’in bu vahşetine 'Dur' demenin zamanını gelmiştir. Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için burada toplandık." dedi.

        Basın açıklamasının ardından dua okundu.

        Eski İl Sağlık Müdürlüğü Caddesi'ne kadar yürüyen grup, daha sonra dağıldı.

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