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        MHP Siirt İl Başkanlığına Cengizhan Tükenmez yeniden seçildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt il Başkanlığına Cengizhan Tükenmez yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 20:07 Güncelleme: 08.10.2023 - 20:10
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        MHP Siirt İl Başkanlığına Cengizhan Tükenmez yeniden seçildi
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt il Başkanlığına Cengizhan Tükenmez yeniden seçildi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen MHP Siirt İl Başkanlığı 14. Olağan İl Kongresinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kongrede konuşan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, partisince yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi, kongreye katılanlara teşekkür etti.

        Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Cengizhan Tükenmez yeniden seçildi.

        Kongreye, MYK Üyesi Ali Uçak, bölge illerinden gelen MHP il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

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