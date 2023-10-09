Siirt'te sumak yetiştiriciliği projesi uygulanacak

Siirt'te yerli sumağın ekim alanlarını arttırmak amacıyla üreticilere sumak fidanı dağıtılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Bakanlık tarafından finanse edilen ve Siirt Valiliğince desteklenen "Bahçende Sumak Olsun Kasan Altın Dolsun" isimli sumak yetiştiriciliği projesi uygulanacak.

Yüzde 75'i hibe ve yüzde 25'i çiftçi katkısı olan proje için başvurular 2 Ekim'de başlayacak, 20 Ekim'de sona erecek.

Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerine yapılacak başvurularda fidanlar çıplak köklü olup, köklü sürgünlerden elde edilecek sumak fidanları Halenze Mahallesi ve Tillo ilçesinde yetişen sumaklardan üretilecek.

Başvuru dilekçesi ile birlikte kira sözleşmesi (en az 10 yıllık), tapu belgesi veya 2024 ÇKS belgesinden birinin sunulması gerekiyor.

Son 5 yılda Bakanlık tarafından hibe desteği kapsamında desteklerden men cezası almayanların başvuru yapabileceği projede bu şartlara uygun olan her çiftçiye maksimum 3 dekara tekabül eden alan için 240 fidan dağıtımı yapılacak.