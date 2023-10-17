Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları tanıtım günleri başladı

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) Gastro Sanat Topluluğu üyeleri, evde hazırladıkları pasta ve kurabiyelerle topluluklarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları tanıtım günleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) Gastro Sanat Topluluğu üyeleri, evde hazırladıkları pasta ve kurabiyelerle topluluklarını tanıttı.

        Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, SİÜ Kezer Yerleşkesinde "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" başladı.

        Topluluklar, kurdukları stantlarda yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaparak, öğrencileri topluluklarına üye olmaya davet etti.

        SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cemalettin Erdemci ve Prof. Dr. Tekin Şahin ile Genel Sekreter Abdulkadir Işık, stantları gezdi, topluluklarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

        Gastro Sanat Topluluğu üyeleri de evde hazırladıkları pasta ve kurabiyeleri kurdukları standa getirerek, ziyaretçilere ikram etti.

        Topluluk danışmanı ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Gül Damla Kılıç, öğrencilerin topluluklar bünyesinde gerçekleştirdiği etkinliklerin oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda topluluk üyelerinin evde geleneksel yerel tatlarla modern dokunuşları bir araya getirdiğini ifade eden Kılıç, "Öğrencilerimiz burada hem ikramlarda bulunuyor hem yeni üye kayıtlarını alıyor. Bizler de öğrencilerimize hem yeteneklerini keşfetme hem iş birliğiyle farklı etkinlikleri hayata geçirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen bölüm başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gün'e teşekkür ederiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur

        Benzer Haberler

        Siirt'in Çemikari Yaylası'nda kara kovan balının hasadı yapıldı
        Siirt'in Çemikari Yaylası'nda kara kovan balının hasadı yapıldı
        Siirt'te izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı
        Siirt'te izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı
        Siirt Çetin Barajında su kalitesinin durumu analiz edildi
        Siirt Çetin Barajında su kalitesinin durumu analiz edildi
        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül gazetecilerle bir araya geldi
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret
        Evinin önünde oynarken kamyonet çarpan 4 yaşındaki Miran, hayatını kaybetti
        Evinin önünde oynarken kamyonet çarpan 4 yaşındaki Miran, hayatını kaybetti