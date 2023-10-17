Siirt Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları tanıtım günleri başladı

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Gastro Sanat Topluluğu üyeleri, evde hazırladıkları pasta ve kurabiyelerle topluluklarını tanıttı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, SİÜ Kezer Yerleşkesinde "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" başladı.

Topluluklar, kurdukları stantlarda yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaparak, öğrencileri topluluklarına üye olmaya davet etti.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cemalettin Erdemci ve Prof. Dr. Tekin Şahin ile Genel Sekreter Abdulkadir Işık, stantları gezdi, topluluklarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Gastro Sanat Topluluğu üyeleri de evde hazırladıkları pasta ve kurabiyeleri kurdukları standa getirerek, ziyaretçilere ikram etti.

Topluluk danışmanı ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Gül Damla Kılıç, öğrencilerin topluluklar bünyesinde gerçekleştirdiği etkinliklerin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda topluluk üyelerinin evde geleneksel yerel tatlarla modern dokunuşları bir araya getirdiğini ifade eden Kılıç, "Öğrencilerimiz burada hem ikramlarda bulunuyor hem yeni üye kayıtlarını alıyor. Bizler de öğrencilerimize hem yeteneklerini keşfetme hem iş birliğiyle farklı etkinlikleri hayata geçirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen bölüm başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gün'e teşekkür ederiz." dedi.