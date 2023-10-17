Siirt İl Müftüsü Pinal gençlerle buluştu Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, imam hatip okullarının kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, imam hatip okullarının kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

İlim Yayma Cemiyeti Siirt Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Pinal, imam hatip okullarının ahlakın, güvenin ve bilginin pekiştiği, topluma örnek ve önder olacak bireylerin yetiştiği eğitim kurumları olduğunu belirtti.

Pinal, "Davranışlarımız ve sözlerimiz uyum içerisinde olmalı, yaşantımız ile insanlara örnek olmalıyız. Bunun içinde eğitim sürecini iyi, donanımlı ve başarılı geçirmeniz, öğretmenlerinizin tavsiyelerinize uymanız gerekir. Aynı zamanda yüce dinimizi temsil ve tebliğ ederken Rabbimizin emirleri ve Peygamber efendimizin tavsiyelerini hayatımıza tatbik edip ilk önce kendimiz riayet etmeliyiz." dedi.