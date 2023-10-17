Siirt'te tefecilik iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Siirt'te düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Mali Şube müdürlüklerince, tefecilik yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda düzenlenen "Kafes" operasyonunda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada bazı suç unsurları ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve firari 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.