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        Siirt'te tefecilik iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Siirt'te düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:53
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        Siirt'te tefecilik iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Siirt'te düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Mali Şube müdürlüklerince, tefecilik yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen "Kafes" operasyonunda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada bazı suç unsurları ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve firari 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

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