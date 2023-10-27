Siirt'te öğrenciler kumbaralarındaki harçlıkları Filistinli çocuklara bağışladı

Siirt Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı.

Öğretmenleri öncülüğündeki 4-D sınıfı öğrencileri, İsrail'in saldırılara maruz kalan akranlarına göndermek üzere iki günlük harçlıklarını kumbaraya attı.

Öğrenciler, içinde 390 lira olan kumbarayı Filistinli çocuklara ulaştırmak üzere İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt İl yetkililerine teslim etti.

Siirt İHH gönüllüsü İhsan Furkan Olgun, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Olgun, "Öğrenciler bizi arayarak yardım kampanyasında topladıkları paraları teslim etmek istediklerini söyledi. Filistin'e ulaştırmak için 390 lira teslim aldım. Bu tür yardımlaşma ve dayanışmanın artmasını umut ediyoruz."

Öğrencilerden Uğurcan Özgöncü ise parayı Filistinli akranları için topladıklarını belirtti.