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        Siirt'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuluyor

        Siirt'te, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 fidanın toprakla buluşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:28
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        Siirt'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuluyor
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        Siirt'te, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 fidanın toprakla buluşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Valilik ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi hatıra ormanında düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Kızılkaya, öğrencilerle fidan dikti, ağaç dikmenin önemini anlattı.

        Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 1923 fidanın dikileceğini kaydeden Kızılkaya, "Bugün 100 fidanı toprakla buluşturacağız. Rabbim kıyamete kadar ülkemizi kadar birliğimizi, beraberliğimizi, Cumhuriyetimizi ve bayrağımızı daim etsin." dedi.

        Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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