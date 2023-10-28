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        Siirt'te görevli Filistinli doktor, Gazze'deki ailesinin hayatından endişe duyuyor

        Siirt'te şifa dağıtan Filistinli Uzman Dr. Hüseyin Atvan (35), İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan ailesinin hayatından endişe duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 00:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:00
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        Siirt'te görevli Filistinli doktor, Gazze'deki ailesinin hayatından endişe duyuyor
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        Siirt'te şifa dağıtan Filistinli Uzman Dr. Hüseyin Atvan (35), İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan ailesinin hayatından endişe duyuyor.

        Tıp eğitimi için geldiği Türkiye'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Atvan, 2019'dan bu yana Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyor.

        İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'deki ailesinden haber alamayan Atvan, AA muhabirine, Filistin'de üniversite imkanının kısıtlı olması nedeniyle Türkiye'de okumayı seçtiğini söyledi.

        Atvan, halkına ve özellikle savaş bölgesindeki çocuklara sağlık hizmeti sunmak için tıp eğitimi aldığını belirtti.

        İsrail'in saldırılarının yeni olmadığını, yıllardır devam ettiğini ifade eden Atvan, baskı altında yaşayan Filistinlilere en büyük desteğin Türkiye ve Türk halkından geldiğini söyledi.

        Atvan, annesi, babası ve kardeşlerinden bir süredir haber alamadığını belirterek, "Gazze'deki ambargodan dolayı aileme hiçbir şekilde ulaşamadım." dedi.

        Türkiye ve Filistin arasındaki bağın geçmişe dayandığını dile getiren Atvan, Filistin halkı için de Türkiye'nin ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

        Atvan, "Türkiye hiçbir zaman Filistin halkını ve Müslümanları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki tüm mazlumların yanında olduğu gibi Filistin halkının da yanında. Bu bize bir umut ışığı oldu." diye konuştu.

        Gazze'de çocukların ve diğer yaralıların sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirten Atvan, Sağlık Bakanlığının Filistin'e desteklerinin kendilerini duygulandırdığını aktardı.

        "Filistin'e gitme konusunda talepte bulundum. Annem ve babamın, ailemin orada olmasından dolayı değil, oradaki insanların yarasına bir merhem olmak istediğimden dolayı başvuruda bulundum." diyen Atvan, Gazze'deki insanların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin bütün dünya tarafından görülmesi ve gereken desteğin sağlanması için harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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