Siirt'te kadınlar Gazze için yürüdü
HÜDA PAR Siirt Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
HÜDA PAR Siirt Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Anneler Gazze için yürüyor" pankartı açtı, Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önüne kadar yürüdü.
Kadın kolları üyesi Berivan Yüksek, kadınlar adına yaptığı açıklamada, Gazze'de kitlesel bir vahşet düzenlendiğini belirtti.
Uluslararası toplumun yaşanan vahşete sessiz kalmasına anlam veremediklerini dile getiren Yüksek, katliamın bir an önce durdurulmasını istedi.
İsrail karşıtı slogan atan gruba sivil toplum kuruluş temsilcileri de destek verdi.