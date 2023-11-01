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        Siirt'te 1500 öğrenci geri dönüşüme dikkati çekmek için aynı anda resim çizdi

        Siirt'te 1500 öğrenci okul bahçesinde geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak için aynı anda resim çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:24
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        Siirt'te 1500 öğrenci geri dönüşüme dikkati çekmek için aynı anda resim çizdi
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        Siirt'te 1500 öğrenci okul bahçesinde geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak için aynı anda resim çizdi.

        Mehmetçik İlkokulunda "geri dönüşüm" temalı resim etkinliği düzenlendi.

        Çevre konusunda farkındalık sağlanması için bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte, okul bahçesinde toplanan 1500 öğrenci, aynı anda bir saat boyunca 10'ar metrelik kağıtlara resim yaptı.

        Sınıf öğretmeni Semra Tunç Öner, bu resim çalışmasının okullarında geleneksel bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi.

        Bu yıl yaptıkları etkinlikte temanın geri dönüşüm olduğunu ifade eden Öner, "Dünyada yaşanan iklim kriziyle ilgili geri dönüşümde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Geri dönüşümü yeteri kadar yapamıyoruz. Bunun için de öğrencilerimle farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet'in 100. yılında daha yaşanılır bir doğa için çok güzel bir etkinlik yaptık." dedi.

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Ecrin Rüya, geri dönüşüme yönelik yaptıkları etkinliğin güzel geçtiğini belirtti.

        Berat Çelik de okul bahçesinde arkadaşlarıyla resim çizerek eğlendiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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