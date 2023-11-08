Babasını kaybettiği hastalıkla mücadele eden ağabeyini yaşatmak için böbreğini bağışladı MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te 3,5 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Aydın Işıktaş (59), kız kardeşi Adalet Işıktaş Saraçoğlu'nun (50) bağışladığı böbreğiyle sağlığına kavuştu.

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te 3,5 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Aydın Işıktaş (59), kız kardeşi Adalet Işıktaş Saraçoğlu'nun (50) bağışladığı böbreğiyle sağlığına kavuştu.

Kooperatif Mahallesi'nde yaşayan ve İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan Aydın Işıktaş, 3,5 yıl önce şeker hastalığına bağlı baş ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucunda böbrek yetmezliği teşhisi konulan Işıktaş'a nakil kararı alındı.

Yapılan tetkiklerin ardından Işıktaş'a, kız kardeşi Saraçoğlu'nun böbreklerinin uyumlu olduğu tespit edildi.

Işıktaş'a, yapılan operasyonla kız kardeşinin böbreği nakledildi.

- "İstiyorum ki bütün insanlar aynı şeyi yapsın"

Adalet Işıktaş Saraçoğlu, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri düşkün olduğu ağabeyine böbreğini verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Yıllar önce babamı böbrek yetmezliğinden kaybettim. Aynı duruma ağabeyimin düşmemesi için insanlık görevimi yaptım. Bununla da gurur duyuyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullanan Saraçoğlu, herkesi organ bağışına davet etti.

Organ bağışının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"İstiyorum ki bütün insanlar aynı şeyi yapsın. Bunun hiçbir zararı yok. Aksine çok iyiyim, eski sağlığım devam ediyor. İnşallah ağabeyim ömür boyu böbreğimle yaşamını sürdürür. Böbrek naklinden kimse korkmasın. İnsanlar eski hayatına dönüyor."

- "Aldığım her nefesi kız kardeşime borçluyum"

Aydın Işıktaş da yapılan nakille yeniden hayata döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

Rahatsızlığının şekere bağlı böbrek yetmezliğiyle başladığını kaydeden Işıktaş, uzun süreli tedavi sonucu böbreklerinin artık son aşamaya geldiğini, doktorların kendisine "ya diyalize gireceğini ya da organ nakli" olması gerektiğini aktardı.

Ailesi ile konuştuğunu ifade eden Işıktaş, şöyle devam etti:

"Kız kardeşim böbreğini vereceğini söyledi. Nefes darlığı ve yürüme sorunum vardı. Ama nakil olduktan sonra yürüme performansım arttı, nefes darlığı ortadan kalktı. Hayata daha sıcak bakmaya başladım. Geleceğe yönelik endişelerimin hepsi kayboldu. Böbrek nakli olduktan sonra sosyal çevrem ve ailemle daha barışık ve konforlu bir hayatım oldu. Aldığım her nefesi kız kardeşime borçluyum. İnsan ilk etapta kendisinden organ alınacağı korkusu yaşayabiliyor. Kesinlikle korkmamaları gerekiyor. Kız kardeşim bana organ verdi, eskisi gibi normal yaşamına devam ediyor. Kardeşim ameliyattan 10 gün sonra taburcu oldu. Bir organ nakli bir hayat kurtarmaktır."

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de organ bağışının önemine dikkat çekerek, Türkiye'de 50 bin dolayında hastanın organ nakli beklediğini belirtti.

Organ bağışı konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Ömür, şöyle konuştu:

"Avrupa'da her bir milyonda 18 insan organ naklinde bulunurken, ülkemizde bu oran bir milyonda 3'tür. Vatandaşlarımızın sağlık konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. Kurum personelimiz Işıktaş, kardeşi tarafından verilen böbrekle yaşama tutundu. Hem kız kardeşi hem kendisi mutlu."