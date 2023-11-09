Siirt'te epilepsi hastası 4 yaşındaki çocuk yatakta ölü bulundu

Siirt'te 4 yaşındaki epilepsi hastası çocuk yatakta ölü bulundu.

Bir akrabalarının Tınaztepe Mahallesi'ndeki evine dün annesiyle misafir olarak giden 4 yaşındaki Hatice S, sabah yatakta hareketsiz bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Hatice S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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