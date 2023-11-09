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        Siirt'te epilepsi hastası 4 yaşındaki çocuk yatakta ölü bulundu

        Siirt'te 4 yaşındaki epilepsi hastası çocuk yatakta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:26
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        Siirt'te epilepsi hastası 4 yaşındaki çocuk yatakta ölü bulundu
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        Siirt'te 4 yaşındaki epilepsi hastası çocuk yatakta ölü bulundu.

        Bir akrabalarının Tınaztepe Mahallesi'ndeki evine dün annesiyle misafir olarak giden 4 yaşındaki Hatice S, sabah yatakta hareketsiz bulundu.

        Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Hatice S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocuğun cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Epilepsi hastası olduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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