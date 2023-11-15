Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen şüphelilere yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve suçtan elde edilen 40 bin lira ele geçirildi, Ö.Ç, C.B, B.S. ve C.S. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç. ve C.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.