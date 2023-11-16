Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        "Conan"a özendi, vücut geliştirmede dünya ikincisi oldu

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te, çocuk yaşlarda izlediği filmdeki "Conan" karakterinden etkilenerek vücut geliştirme sporuna başlayan 26 yaşındaki Batmanlı Veysel Coşkun, geçen yıl İrlanda'da düzenlenen şampiyonada dünya ikinciliği ile taçlandırdığı başarısını antrenörlük yaptığı gençlerin da yakalaması için çaba harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Conan"a özendi, vücut geliştirmede dünya ikincisi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te, çocuk yaşlarda izlediği filmdeki "Conan" karakterinden etkilenerek vücut geliştirme sporuna başlayan 26 yaşındaki Batmanlı Veysel Coşkun, geçen yıl İrlanda'da düzenlenen şampiyonada dünya ikinciliği ile taçlandırdığı başarısını antrenörlük yaptığı gençlerin da yakalaması için çaba harcıyor.

        Çocuk yaşlarda izlediği filmdeki Conan'a özenerek vücut geliştirmeye başlayan Coşkun, kısa sürede bu branşta önemli başarılar kazandı. 3 yıl önce yerleştiği Siirt'te özel bir kulüpte başantrenörlük yapan Coşkun, geçen yıl İrlanda'da düzenlenen Doğal Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonasında (WNBF) hafif ve atletik fizik dallarında dünya ikinciliği elde ederek, iki gümüş madalya kazandı.

        Norveç'te 8 Ekim'de düzenlenen Doğal Vücut Geliştirme Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük ve dördüncülük elde eden Coşkun, hem yeni şampiyonalara hazırlanıyor hem de yetiştirdiği gençleri bu branşa kazandırıyor.

        Coşkun, AA muhabirine, çocukken izlediği "Conan" filmindeki karaktere benzemek için vücut geliştirmeye başladığını söyledi.

        Oturduğu köyde güreşle başlayan spor yaşamının daha sonra vücut geliştirmeyle devam ettiğini ifade eden Coşkun, ilk uluslararası madalyayı 25 yaşında almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        - "18 yaşına geldiğimde antrenör oldum"

        Coşkun, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getirerek, "Spor hayatına köy okulunda başladım. Çocukken hayranı olduğum karakterler 'Rambo' ve 'Conan'dı. Hep onlara benzemeye, onlar gibi iri olmaya özendim, doğal bir vücudum olmasını istedim. Köyde kendi imkanlarımla spor yapıyordum. Beden eğitimi öğretmenim 'Oğlum git kendini değerlendir.' dedi. Vücut geliştirmeye daha da merakım arttı. Hocalarım daha sonra vücudumun çok iyi olduğunu belirterek, yarışmalara katılmamı söyledi. Geçen yıl dünya ikincisi oldum. Vücut geliştirme camiasının bir parçası olarak hem öğrenci yetiştiriyorum hem de antrenman yapıyorum." dedi.

        Sporu sağlıklı bir yaşam için de yaptığını anlatan Coşkun, lise yıllarında hem okuduğunu hem de markette çalıştığını belirterek, boş zamanlarında da ağırlık çalışıp, vücudunu geliştirdiğini söyledi.

        Annesinin de kendisini bu konuda desteklediğini ifade eden Coşkun, "Annem kahveye gideceğime, sigara içeceğime spor yapmamı istiyordu. Vücut geliştirme sayesinde o ortamdan uzaklaştım. Şu an çok güzel bir ortamım, çok iyi imkanlarım var. 18 yaşına geldiğimde antrenör oldum." diye konuştu.

        Coşkun, sosyal medyada vücudunu görenlerin, "Ben de böyle olabilir miyim? Ne zaman böyle bir vücudum olacak?" dediğini dile getirerek, bölgede vücut geliştirme sporununa ilginin arttığını kaydetti.

        - "Öğrendiğim ne varsa bana daha fazlasını kattı"

        Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 4. sınıf öğrencisi ve vücut geliştirme hocası Hasan Siper de son dönemde gençlerin vücut geliştirmeye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Siper, Veysel Coşkun ile yollarının kesişmesinden memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Yıllardır öğrendiğim ne varsa belki 2-3 ay içerisinde bana daha fazlasını kattı. Her zaman bu emeği saygı duyacağım. Uluslararası derece alan hocamızla çalışmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

        Cimnastik antrenörü Derya Alptekin de üç yıldır Veysel Coşkun ile aynı departmanda çalıştıklarını anlatarak, tecrübeli sporcunun hem dünya şampiyonasına hazırlık için antrenman yaptığını hem de gençleri yarışmalara hazırladığını söyledi.

        Gençlerin artık bu branşa daha ilgili olduğuna işaret eden Alptekin, "Spora daha çok yöneliyorlar, branş olarak da vücut geliştirme ve ağırlık çalışıyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te "Halk Buluşması"nda konuştu:
        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te "Halk Buluşması"nda konuştu:
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Siirt'te bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Siirt'te bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu