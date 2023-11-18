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        Siirt'te spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Siirt'te spor ayakkabısının tabanına gizlenmiş 440 gram esrar ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 22:45 Güncelleme: 18.11.2023 - 22:49
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        Siirt'te spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Siirt'te spor ayakkabısının tabanına gizlenmiş 440 gram esrar ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, narkotik polis ekipleri, şüpheli bir kişinin üst aramasında, spor ayakkabısının taban kısmına gizlenmiş 440 gram esrar ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında şüpheliler Y.A. ve S.G. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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