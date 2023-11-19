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        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:23 Güncelleme: 19.11.2023 - 21:05
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        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
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        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        E.Y'nin kullandığı 72 DD 322 plakalı otomobil, merkez Kayaboğaz mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 yaşındaki M.Y. hayatını kaybetti, sürücü ile 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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