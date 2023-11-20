Siirt'te 330 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Siirt'te 330 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sürüleriyle Van'daki yaylalarda yaz aylarını geçiren ve Mardin'in Nusaybin ilçesine dönmek için günler süren yolculuğa çıkan çobanlar, Siirt'in merkez Aktaş köyü mevkisinde 14 Kasım'da mola verdi.

Çobanların, İl Jandarma Komutanlığına, uyudukları sırada 330 küçükbaş hayvanın çalındığı yönündeki ihbarı sonucu çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince 3 şüpheli yakalandı, küçükbaş hayvanlardan 198'i bulundu.

Hayvanlar, sürü sahibi Selahattin Taş'a teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Jandarma ekiplerinin, kayıp 132 küçükbaş hayvanın bulunması için çalışmaları devam ediyor.

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