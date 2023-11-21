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        Siirt Belediyesi araç filosuna 4 otobüs ekledi

        Siirt Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere satın alınan 4 otobüs törenle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:19
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        Siirt Belediyesi araç filosuna 4 otobüs ekledi
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        Siirt Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere satın alınan 4 otobüs törenle hizmet vermeye başladı.

        15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile otobüsleri inceledi.

        Sürücülere kazasız sürüşler dileyen Kızılkaya, yeni alınan otobüslerle toplu taşımada hizmet kalitesinin artırıldığını söyledi.

        Siirt'te önemli hizmetler gerçekleştirildiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bugün ilimizde toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmak adına yapmış olduğumuz çalışmalardan birinin neticesini gördük. İlimizde toplu taşımada kullanılan otobüs sayısı 46'ya yükseldi. 46 otobüsle bu yıl 4 milyona yakın vatandaşı Siirt Belediyesi olarak taşıyacağız. Bu otobüslerle A1 ve A2 ile L1 ve L2 hatlarında ciddi bir rahatlama yaşayacağımızı düşünüyorum. Çok daha iyi hizmetler sunabilme adına çalışmalarımız devam edecek.”

        Okunan duanın ardından Kızılkaya ve Gül, şoför mahalline geçerek otobüslerle şehirde tur attı.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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