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        Siirt'te sağanak nedeniyle yol çöktü

        Siirt'te sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:19
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        Siirt'te sağanak nedeniyle yol çöktü
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        Siirt'te sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

        Kentte dün etkili olan sağanağın ardından Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde çökme oluştu.

        Yetkililere haber verilmesiyle bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        Çöken yol, güvenlik amacıyla şeritle kapatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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