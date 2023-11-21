Siirt'te sağanak nedeniyle yol çöktü

Siirt'te sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde çökme oluştu.

Yetkililere haber verilmesiyle bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Çöken yol, güvenlik amacıyla şeritle kapatıldı.

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