Siirt'te uyuşturucuya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tınaztepe Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 478, 85 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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