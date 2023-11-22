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        Siirt'te uyuşturucuya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

        Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:09
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        Siirt'te uyuşturucuya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
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        Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Tınaztepe Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 478, 85 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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