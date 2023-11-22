Siirt Valiliğinden öğrencilere "burs dolandırıcılığı" uyarısı

Siirt Valiliği, burs adı altında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada üniversite öğrencilerine ulaşılıp, "burs vermek istiyoruz" veya "burs başvurusu yapmak ister misiniz?" paylaşımlarıyla dolandırıcılık yapılabileceğine dikkati çekti.

Yapılan paylaşımların kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği belirtilen açıklamada, kişisel bilgiler ile açılan hesapların yasadışı bahis, sosyal medya dolandırıcılığı veya kara para aklama olaylarında kullanılabileceğinden bu tür paylaşımlara karşı dikkatli olunması istendi.