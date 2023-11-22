Siirt Valiliğinden öğrencilere "burs dolandırıcılığı" uyarısı
Siirt Valiliği, burs adı altında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.
Siirt Valiliği, burs adı altında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada üniversite öğrencilerine ulaşılıp, "burs vermek istiyoruz" veya "burs başvurusu yapmak ister misiniz?" paylaşımlarıyla dolandırıcılık yapılabileceğine dikkati çekti.
Yapılan paylaşımların kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği belirtilen açıklamada, kişisel bilgiler ile açılan hesapların yasadışı bahis, sosyal medya dolandırıcılığı veya kara para aklama olaylarında kullanılabileceğinden bu tür paylaşımlara karşı dikkatli olunması istendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.