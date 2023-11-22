Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valiliğinden öğrencilere "burs dolandırıcılığı" uyarısı

        Siirt Valiliği, burs adı altında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valiliğinden öğrencilere "burs dolandırıcılığı" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valiliği, burs adı altında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada üniversite öğrencilerine ulaşılıp, "burs vermek istiyoruz" veya "burs başvurusu yapmak ister misiniz?" paylaşımlarıyla dolandırıcılık yapılabileceğine dikkati çekti.

        Yapılan paylaşımların kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği belirtilen açıklamada, kişisel bilgiler ile açılan hesapların yasadışı bahis, sosyal medya dolandırıcılığı veya kara para aklama olaylarında kullanılabileceğinden bu tür paylaşımlara karşı dikkatli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Siirt'te uyuşturucuya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
        Siirt'te uyuşturucuya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
        Siirt´te yıkım yapan kepçe devrildi
        Siirt´te yıkım yapan kepçe devrildi
        Siirt'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        Siirt'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        Siirt- Pervari kara yolunda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı
        Siirt- Pervari kara yolunda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı
        Siirt'te sağanak nedeniyle yol çöktü
        Siirt'te sağanak nedeniyle yol çöktü