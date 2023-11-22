Siirt'te saldırıda yaralanan kişiye olay yerinden geçen doktor ilk müdahaleyi yaptı Siirt'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişiye ilk müdahaleyi, olay yerinde geçen doktor yaptı.

Siirt'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişiye ilk müdahaleyi, olay yerinde geçen doktor yaptı.

Alınan bilgiye göre, S.Ö. (39), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bu sırada olay yerinden geçen ve saldırıda S.Ö'nün yerde kanlar içinde kaldığının gören Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gizem Bolova, üzerinden çıkardığı hırkasıyla yaralının kan kaybını önlemeye çalıştı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, Dr. Bolova'nın yaralıya müdahalesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.