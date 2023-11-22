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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu'na ziyaret

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:56
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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu'na ziyaret
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'nu ziyaret etti.

        Kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Kızılkaya, kentte devam eden eğitim yatırımları ve faaliyetleri hakkında Sadoğlu'ndan bilgi aldı.

        Birimleri de tek tek gezen ve personelle görüşen Kızılkaya, yöneticilerle değerlendirme toplantısı yaptı.

        Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "eğitimin yüzyılı" olacağına dikkati çeken Kızılkaya, "Eğitim ilk önceliğimizdir. Gençlerimize en iyi eğitimi vermek ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir." dedi.

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