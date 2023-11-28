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        Siirt'te kolunu tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı

        Siirt'te kolunu tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:08
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        Siirt'te kolunu tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı
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        Siirt'te kolunu tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı.

        Conkbayır Mahallesi'nde oturan Halit Dayan (63) bahçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracını kontrol ettiği sırada kolunu motor kayışına kaptırdı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Dayan, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Dayan, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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