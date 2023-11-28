Siirt'te kolunu tarım aracına kaptıran kişi ağır yaralandı.

Conkbayır Mahallesi'nde oturan Halit Dayan (63) bahçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracını kontrol ettiği sırada kolunu motor kayışına kaptırdı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Dayan, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dayan, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.