Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde, 30 gramı portakal içerisine gizlenmiş toplam 140 gram kubar esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram eroin, 7 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"

        Benzer Haberler

        Siirt´te inşaatın 5'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı
        Siirt´te inşaatın 5'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı
        Siirt Valisi Kızılkaya ve AK Parti Siirt Milletvekili Gül, OSB'de incelemel...
        Siirt Valisi Kızılkaya ve AK Parti Siirt Milletvekili Gül, OSB'de incelemel...
        Eşiyle tartışıp kendini bıçakladı
        Eşiyle tartışıp kendini bıçakladı
        Siirt'te sis etkili oldu
        Siirt'te sis etkili oldu
        Siirt İl Özel İdaresi, 1984 Muşspor ile 1-1 berabere kaldı
        Siirt İl Özel İdaresi, 1984 Muşspor ile 1-1 berabere kaldı
        Siirt'te engelliler ses yarışmasında yeteneklerini sergiledi
        Siirt'te engelliler ses yarışmasında yeteneklerini sergiledi