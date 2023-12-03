Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde, 30 gramı portakal içerisine gizlenmiş toplam 140 gram kubar esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram eroin, 7 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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