Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Siirt'te inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Kooperatif Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan M.Ö.P. (25), dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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