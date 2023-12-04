Siirt'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı Siirt'te "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ve "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Siirt'te "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ve "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri öncülüğünde 15 Temmuz Meydanında simülasyon aracı kuruldu.

Emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı simülasyon aracına vatandaşlar alındı.

Mobil Trafik Eğitim Tırı ve parkur alanında ise anasınıfı öğrencilerine yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Vatandaşlardan Nihat Şen, etkinliği çok faydalı bulduğunu belirterek, emeği geçen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şen, bu bilgilendirme sayesinde emniyet kemeri kullanımının önemini daha iyi anladıklarını ifade ederek, "Emniyet kemeri hayat kurtarıyor." dedi.