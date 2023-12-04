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        Siirt'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı

        Siirt'te "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ve "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:10
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        Siirt'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı
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        Siirt'te "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ve "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri öncülüğünde 15 Temmuz Meydanında simülasyon aracı kuruldu.

        Emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı simülasyon aracına vatandaşlar alındı.

        Mobil Trafik Eğitim Tırı ve parkur alanında ise anasınıfı öğrencilerine yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        Vatandaşlardan Nihat Şen, etkinliği çok faydalı bulduğunu belirterek, emeği geçen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Şen, bu bilgilendirme sayesinde emniyet kemeri kullanımının önemini daha iyi anladıklarını ifade ederek, "Emniyet kemeri hayat kurtarıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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