Siirt'te doktora fiziksel şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Siirt'te görev başındaki doktora fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan'a görev başındayken fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta H.P. (26), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

H.P, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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