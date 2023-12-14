Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te arıcılara yüzde 75 hibe ile kovan desteği sağlandı

        Siirt'te Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Arıcılık ve Arı Ürünleri Geliştirme Projesi kapsamında arıcılara yüzde 75 hibe ile polen tuzaklı boş arı kovanı desteği sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te arıcılara yüzde 75 hibe ile kovan desteği sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Arıcılık ve Arı Ürünleri Geliştirme Projesi kapsamında arıcılara yüzde 75 hibe ile polen tuzaklı boş arı kovanı desteği sunuldu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Tarım Müzesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, proje kapsamında 35 üreticiye 1050 kovan dağıtılacağını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve GAP Bölge Kalkınma İdaresinin katkılarıyla geçen yıl Siirt'te arıcılıkla uğraşan 649 aileye destek sağlandığını ifade eden Kızılkaya, 2024'te de bal üretiminin artırılmasına yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.

        Kızılkaya, "Türkiye geçen yıl 120 bin ton bal üretimiyle Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldı. Siirt de ülke genelinde ilk 10'a girdi. Hedefimiz çiftçimizin gayreti, projelerde gösterdiğimiz performansla Siirt'in bal üretiminde ülkede ilk 5'e girmesini sağlamak. Bu hedefe doğru ilerliyoruz." dedi.

        Siirt'te arıcılık faaliyeti yürüten 1400 aile bulunduğunu anlatan Kızılkaya, bu sayıyı artırmak istediklerini aktardı.

        Kızılkaya, "Bunun için geçen yıl Valilikçe 2 proje kapsamında 5 bin 265 boş ve arılı kovan dağıtıldı. Yine GAP tarafından 11 milyon 221 bin lira tutarındaki proje ile 5 bin 900 arılı kovan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca 1 milyon 180 bin liralık proje ile 1088 arılı kovan dağıtıldı. Bal üretiminin yanında arı ürünlerinin artırılması için de bugün 1050 polen tuzaklı kovan dağıtılacak." diye konuştu.

        Siirt Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faik Efe de emeği geçenlere teşekkür ederek, üreticilere verilen destek sayesinde kentte her geçen gün bal üretiminin arttığını belirtti.

        Törende daha sonra üreticilere kovan dağıtıldı.

        Törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kurum yetkilileri ve bal üreticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        Siirt'te doktora fiziksel şiddet uygulayan kişi tutuklandı
        Siirt'te doktora fiziksel şiddet uygulayan kişi tutuklandı
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan görev başında hastasının şiddetine uğrayan dokto...
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan görev başında hastasının şiddetine uğrayan dokto...
        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te Kitap Fuarı sürüyor
        Siirt'te Kitap Fuarı sürüyor
        Doktora saldırıp darbeden psikiyatri hastası gözaltında
        Doktora saldırıp darbeden psikiyatri hastası gözaltında
        Aldıkları önlemlere rağmen camiye bir ayda 4´üncü kez hırsız girdi
        Aldıkları önlemlere rağmen camiye bir ayda 4´üncü kez hırsız girdi