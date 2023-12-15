Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı Siirt'te yapılan operasyonda boş makaron ve sigara filtresi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te yapılan operasyonda boş makaron ve sigara filtresi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şeyh El Hazin Caddesi'nde şüphe üzerine park halindeki araçta yapılan aramada, 115 bin boş makaron ve 60 bin sigara filtresi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.