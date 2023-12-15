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        Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Siirt'te yapılan operasyonda boş makaron ve sigara filtresi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:30
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        Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Siirt'te yapılan operasyonda boş makaron ve sigara filtresi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Şeyh El Hazin Caddesi'nde şüphe üzerine park halindeki araçta yapılan aramada, 115 bin boş makaron ve 60 bin sigara filtresi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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