Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan çalışma doğrultusunda 5 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.

        Bu karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte farklı adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Siirt, Bingöl, Batman ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları p...
        Siirt, Bingöl, Batman ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları p...
        Siirt'te bedensel engellilere akülü sandalye hediye edildi
        Siirt'te bedensel engellilere akülü sandalye hediye edildi
        Siirt'te 4 kız arkadaş boccede yeni başarılar için çalışıyor
        Siirt'te 4 kız arkadaş boccede yeni başarılar için çalışıyor
        Siirt'te rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hasta...
        Siirt'te rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hasta...
        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
        Türkiye Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları, Siirt'te yapıldı
        Türkiye Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları, Siirt'te yapıldı