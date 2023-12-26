Siirt'te sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan çalışma doğrultusunda 5 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.
Bu karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte farklı adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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