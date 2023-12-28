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        Siirt'te basın açıklaması ile teröre tepki

        Siirt'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan basın açıklaması ile teröre tepki dile getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:35 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:35
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        Siirt'te basın açıklaması ile teröre tepki
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        Siirt'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan basın açıklaması ile teröre tepki dile getirildi.

        15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen vakıf üyeleri ve vatandaşlar adına açıklama yapan Vakfın il başkanı Nedim Ayhan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada askerlerin şehit olmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        Teröre tepkisini dile getiren Ayhan, terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da şifa diledi.

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