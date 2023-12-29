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        Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti

        Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 inşaat işçisinden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:20
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        Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti
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        Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 inşaat işçisinden biri hayatını kaybetti.

        Barış Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan İdris Geçgel (54) ile Ahmet Yelis (53), taşıdıkları demirlerin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Geçgel ve Yelis, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İdris Geçgel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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