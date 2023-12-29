Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 inşaat işçisinden biri hayatını kaybetti.

Barış Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan İdris Geçgel (54) ile Ahmet Yelis (53), taşıdıkları demirlerin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Geçgel ve Yelis, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İdris Geçgel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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