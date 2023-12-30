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        Siirt'te iki ayrı suçtan aranan firari zanlı yakalandı

        Siirt'te hakkında arama kararı bulunan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:41
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        Siirt'te iki ayrı suçtan aranan firari zanlı yakalandı
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        Siirt'te hakkında arama kararı bulunan zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 18 Aralık 2020'de merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde O.U'nun öldürülmesi olayının firari faili olarak 3 yıldır aranan ve aynı zamanda terör örgütü PKK/KCK, YPG/YDG-H üyesi suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan M.S'nin kentte gizlendiği bilgisini aldı.

        Zanlı, bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan M.S, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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