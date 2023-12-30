Siirt'te iki ayrı suçtan aranan firari zanlı yakalandı

Siirt'te hakkında arama kararı bulunan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 18 Aralık 2020'de merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde O.U'nun öldürülmesi olayının firari faili olarak 3 yıldır aranan ve aynı zamanda terör örgütü PKK/KCK, YPG/YDG-H üyesi suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan M.S'nin kentte gizlendiği bilgisini aldı.

Zanlı, bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.S, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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