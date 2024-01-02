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        Siirt'te esnafın yaralı halde bulduğu kedi tedavi altına alındı

        Siirt'te bir esnaf tarafından yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:35
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        Siirt'te esnafın yaralı halde bulduğu kedi tedavi altına alındı
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        Siirt'te bir esnaf tarafından yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf, iş yerini açtığı sırada çenesinden yaralanan kediyi fark etti.

        İş yerine aldığı kediye mama veren esnaf, durumu Siirt Belediyesine bildirdi.

        Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince iş yerinden alınan kedi, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Kedi burada tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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