Siirt'te esnafın yaralı halde bulduğu kedi tedavi altına alındı

Siirt'te bir esnaf tarafından yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf, iş yerini açtığı sırada çenesinden yaralanan kediyi fark etti.

İş yerine aldığı kediye mama veren esnaf, durumu Siirt Belediyesine bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince iş yerinden alınan kedi, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kedi burada tedavi altına alındı.

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