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        Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

        Siirt'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltın alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:22 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:09
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        Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
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        Siirt'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltın alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi ile Çevre Yolunun kesiştiği noktada boş arazide 218 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

        Bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 501 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

        9 zanlıdan 1'i tutuklandı, 8'i hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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