Siirt Valisi Kızılkaya, üniversiteli gençlerle buluştu Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi (SİÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi (SİÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mahir Özhan'ın davetlisi olarak "Kariyer sohbetleri" kapsamında derste öğrencilerle buluştu, mesleki tecrübelerini paylaştı.

"Kamu yönetiminde güncel gelişmeler" başlığı altında "Dijital devlet veya akıllı devlet uygulamaları ve önemi" konulu ders veren Kızılkaya, öğrencilerin sorularını da yanıtlandırdı.

Kızılkaya, "Vatandaşlarımıza hizmet etme anlayışını benimseyerek, yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz." dedi.

Kızılkaya, programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.